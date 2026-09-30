Independiente representa al hockey sobre patines entrerriano en el Campeonato Argentino de Cadetes femenino, que se disputa en la pista del club Andes Talleres.

Las dirigidas por Mariano Bohl empataron este miércoles por la tarde frente a Impsa de Mendoza 0 a 0 y se clasificaron a los cuartos de final por el campeonato (Copa de Oro), con 5 unidades, detrás de Concepción Patín Club de San Juan, que terminó primero con 7.

Las chicas del CAI debutaron el lunes con una victoria sobre San Lorenzo de Almagro por 2-0, mientras que el martes igualaron 2 a 2 ante el conjunto sanjuanino.

Ahora, Independiente espera por su rival en los cuartos de final, que saldrá de uno de los primeros de las otras tres zonas. Entre los posibles cruces aparecen los equipos sanjuaninos Valenciano, Unión Vecinal de Trinidad y SEC (Sindicato de Empleados de Comercio).

El equipo de Gualeguaychú está conformado por Magalí Álvarez y Juanita Barrionuevo (arqueras), Juana Angelini –capitana–, Clara Amavet , Zaira Jazmín Cáceres, Victoria Casella, Olivia Heidenreich, Agustina Lescano Doce y Nahiara Montes de Oca (jugadoras), Mariano Bohl (entrenador) , Alan Viera (preparador físico) y David Angelini (delegado).