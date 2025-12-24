En la tarde-noche del 23 de diciembre, se disputó la 30ª fecha del Torneo Oficial “Cristina ‘Zurda’ Tolosa” del fútbol femenino, que coronó a Independiente como campeón.

En uno de los partidos, que tuvo lugar en el estadio “Mario Urriste” de Unión del Suburbio, las rojas golearon a Defensores del Sur 4 a 1, con goles de Melina Romero, Loana Reinaldi, Agustina Faraci y Cielo Espósito, y se aseguraron el título, dejando con el subcampeonato a Deportivo Urdinarrain, en una temporada que contó con 15 equipos y se disputó en formato todos contra todos, a dos ruedas.

De esta manera, Independiente volvió a gritar campeón de un torneo liguista después de 7 años (se había quedado el Torneo Anual 2018, el primero bajo la organización de la Liga Departamental de Fútbol local), mientras que, en el medio, había logrado cuatro Copa Gualeguaychú (2020, 2021, 2024 y 2025).