Independiente goleó por 3 a 0 a Platense y ganó por primera vez en el campeonato en lo que fue el encuentro postergado por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Con los tantos de Gabriel Ávalos a los 25 minutos del primer tiempo y, Felipe Loyola y Lautaro Millán a los 25 y 44 del segundo, respectivamente, el cuadro de Avellaneda cosechó sus primeros tres puntos en la Zona B.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros aprovechó la debilidad del "Calamar", hundido en la tabla, y volvió a festejar en el Libertadores de América después de una larga sequía tras catorce fechas sin victorias.

El clima en Avellaneda era tenso, con un público impaciente por la falta de resultados y un equipo sin reacción en el torneo pero Platense llegaba en una situación aún más comprometida, sin respuestas futbolísticas y con Cristian González en la cuerda floja.

En ese contexto, el duelo postergado tenía un solo objetivo para el Rojo: ganar para respirar y así consiguió no solo el triunfo, sino una goleada como local.

El primer gol llegó a los 24 minutos del primer tiempo, en una jugada que requirió revisión del VAR. Un cambio de frente desde la izquierda tomó mal parada a la defensa visitante.

Santiago Montiel bajó de cabeza, Luciano Cabral no logró definir y Gabriel Ávalos empujó desde el suelo. Tras unos segundos de incertidumbre, la tecnología confirmó que el paraguayo estaba habilitado y el estadio explotó con alivio.

Platense respondió con una sola llegada clara. Ignacio Schor quedó mano a mano con Rodrigo Rey tras una larga corrida, pero definió desviado. Esa fue la última amenaza real del equipo visitante, que se desdibujó por completo. Independiente, con más espacio y menos presión, manejó el ritmo del partido y sentenció el resultado.

A los 26 minutos del segundo tiempo, Montiel volvió a aparecer. Desde la izquierda levantó un centro preciso que encontró la cabeza de Felipe Loyola. El chileno anticipó a su marcador y colocó la pelota por encima de Federico Losas, que había quedado adelantado.

Con ese tanto, la diferencia fue definitiva. Sobre el cierre, Lautaro Millán coronó la noche en un mano a mano que selló el 3 a 0 final.

Síntesis de Independiente vs. Platense por el Torneo Clausura:

Torneo Clausura.

Fecha 6.

Independiente 3-0 Platense.

Estadio: Libertadores de América.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Pablo Dóvalo.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Lautaro Millán, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Platense: Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Gonzalo Goñi, Óscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor, Mauro Luna Diale; Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.

Goles en el primer tiempo: 25m Gabriel Ávalos (I).

Goles en el segundo tiempo: 25m Felipe Loyola (I); 44m Lautaro Millán (I).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Felipe Loyola por Cabral (I); 16m Walter Mazzantti por Abaldo (I); 19m Facundo Zabala por Irastorza (I); 20m Nicolás Orsini por Luna DIale (P); 28m Franco Baldassarra por Herrera (P); 33m Iván Marcone por Godoy (I); Diego Tarzia por Montiel (I); 42m Augusto Lotti por Schor (P); Edgar Elizalde por Goñi (P).

Fuente: NA