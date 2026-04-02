Independiente se coronó campeón de la novena edición de la Copa Gualeguaychú de fútbol femenino, que este año llevó el nombre de “Stella Maris Brugna”, tras vencer este miércoles por la noche a Unión del Suburbio en una final que dominó con claridad.

Melina Romero, cumpliendo con la ley del ex, y Evelyn Reynoso marcaron en el primer tiempo para encaminar el triunfo. En el complemento, Florencia Aguiar amplió la ventaja con un golazo de tiro libre, mientras que Agustina Faraci y Ludmila Odiard -quien convirtió en las cinco finales que ganó su equipo- completaron la goleada. Pilar Muñoz y Nadia Castro descontaron para el conjunto del Barrio Villa María, una en cada tiempo.

Con este resultado, Independiente no solo logró su tercera consagración consecutiva, sino que además alcanzó su quinta Copa Gualeguaychú, consolidándose como el club más ganador del torneo, ahora por encima de Unión del Suburbio.