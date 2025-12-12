Con la presencia de Independiente, Juventud Unida y Deportivo Urdinarrain entre los 17 equipos protagonistas de esta esta edición, se pondrá en marcha este fin de semana la Copa Entre Ríos -que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF)- en la rama femenina.

La acción para los equipos de Gualeguaychú comenzará el sábado, cuando Juventud reciba -en su estadio- a Gimnasia de Concepción del Uruguay, en un enfrentamiento con historia, pero que se disputará por primera vez entre las chicas.

Otro de los que tendrá su estreno como local será Independiente. Después de ausentarse en la última edición, las rojas se medirán contra Atlético Uruguay, el domingo, a las 18 horas, en cancha de Sud América.

Por su parte, el debutante Deportivo Urdinarrain visitará al club San José, de la localidad homónima, a las 17 horas del domingo

Los representantes locales buscarán romper con la sequía de títulos, dado que en seis ediciones nunca hubo un campeón de la Liga de Gualeguaychú. Independiente, en 2019, y Unión del Suburbio, en la temporada 2023/24, llegaron a semifinales.

Almagro de Concepción del Uruguay es el más ganador con dos consagraciones, mientras que Santa María de Oro, Defensores de la Constitución, ambos de Concordia, San Benito de Paraná y Malvinas se reparten el resto de las ediciones con una corona cada uno.

Programación – Primera fecha

Zona 1:

Barrio Sud (Villaguay) – San Benito (Paraná)

Jueves 17/12 – 20hs. Cancha de Barrio Sud

Caballú (La Paz) – Malvinas (La Paz)

Domingo 14/12 – 20.30hs. Cancha de Caballú

Zona 2:

Los Teros (Feliciano) – Santa María de Oro (Concordia)

Domingo 14/12 – 17hs. Cancha de Atlético Feliciano

Santa Rosa (Chajarí) – Atlético Nueva Vizcaya

Viernes 12/12 – 21hs. Cancha de Santa Rosa

Zona 3:

San José – Deportivo Urdinarrain

Domingo 14/12 – 17hs. Cancha de San José

Zona 4:

Juventud Unida ( – Gimnasia (CdU)

Sábado 13/12 – 21hs. Cancha de Juventud Unida

Zona 5:

Independiente– Atlético Uruguay

Domingo 14/12 – 18hs. Cancha de Sud América