FÚTBOL DEPARTAMENTAL
Independiente le ganó a Sarmiento y se prende en el lote de los de arriba en el Apertura
En un encuentro disputado en la fría noche de ayer en el Estadio Municipal, el conjunto rojo se impuso por la mínima y trepó a la cuarta posición de la tabla.
Por el partido pendiente de la undécima fecha del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa”, Independiente derrotó como visitante a Sarmiento por 1-0, con un gol del experimentado Fabián Bonzi.
Con este triunfo, los dirigidos por Diego Collazo alcanzaron los 18 puntos y se ubican en la cuarta colocación, a una unidad de Deportivo Urdinarrain y a cinco de Juventud Urdinarrain. Sin embargo, quedaron lejos del líder Juventud Unida, que cerró la primera rueda con puntaje ideal: 11 victorias en igual cantidad de presentaciones.
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¿Cómo se jugará la próxima fecha en las dos divisionales?
Tras un fin de semana sin actividad en el fútbol departamental debido a las inclemencias del tiempo, la duodécima fecha del Torneo Apertura, tanto en Primera A como en Primera B, se disputará entre sábado y domingo.
La jornada sabatina tendrá dos adelantos en la máxima categoría: Juventud Urdinarrain recibirá a La Vencedora, mientras que Camioneros será local frente a Unión del Suburbio en cancha de Sporting. Ambos encuentros comenzarán a las 15.45. En tanto, por el ascenso, abrirán la fecha Juvenil del Norte y Black River, desde las 18.15 en el Estadio Municipal.
La actividad se completará el domingo con cuatro partidos en la A y otros cuatro en la B. En Primera A, el líder Juventud Unida visitará a Defensores del Oeste, uno de los colistas; Deportivo Urdinarrain jugará en el Estadio Municipal ante Independiente; Central Entrerriano recibirá a Central Larroque; y Pueblo Nuevo será local frente a Sarmiento en La Ciudadela.
Por su parte, en la Primera B, el puntero Sporting visitará a Atlético Sur en cancha de Unión del Suburbio; su escolta Sportivo Larroque será anfitrión de Deportivo Gurises; Defensores del Sur enfrentará a Sud América en el estadio de Sarmiento; y, en el Vicente Procura de Pueblo Belgrano, Cerro Porteño se medirá con Isleños Independientes.