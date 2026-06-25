Por el partido pendiente de la undécima fecha del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa”, Independiente derrotó como visitante a Sarmiento por 1-0, con un gol del experimentado Fabián Bonzi.

Con este triunfo, los dirigidos por Diego Collazo alcanzaron los 18 puntos y se ubican en la cuarta colocación, a una unidad de Deportivo Urdinarrain y a cinco de Juventud Urdinarrain. Sin embargo, quedaron lejos del líder Juventud Unida, que cerró la primera rueda con puntaje ideal: 11 victorias en igual cantidad de presentaciones.

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¿Cómo se jugará la próxima fecha en las dos divisionales?

Tras un fin de semana sin actividad en el fútbol departamental debido a las inclemencias del tiempo, la duodécima fecha del Torneo Apertura, tanto en Primera A como en Primera B, se disputará entre sábado y domingo.

La jornada sabatina tendrá dos adelantos en la máxima categoría: Juventud Urdinarrain recibirá a La Vencedora, mientras que Camioneros será local frente a Unión del Suburbio en cancha de Sporting. Ambos encuentros comenzarán a las 15.45. En tanto, por el ascenso, abrirán la fecha Juvenil del Norte y Black River, desde las 18.15 en el Estadio Municipal.

La actividad se completará el domingo con cuatro partidos en la A y otros cuatro en la B. En Primera A, el líder Juventud Unida visitará a Defensores del Oeste, uno de los colistas; Deportivo Urdinarrain jugará en el Estadio Municipal ante Independiente; Central Entrerriano recibirá a Central Larroque; y Pueblo Nuevo será local frente a Sarmiento en La Ciudadela.

Por su parte, en la Primera B, el puntero Sporting visitará a Atlético Sur en cancha de Unión del Suburbio; su escolta Sportivo Larroque será anfitrión de Deportivo Gurises; Defensores del Sur enfrentará a Sud América en el estadio de Sarmiento; y, en el Vicente Procura de Pueblo Belgrano, Cerro Porteño se medirá con Isleños Independientes.