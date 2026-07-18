Este sábado, desde las 15.15, Independiente recibirá a Juventud Urdinarrain en el Estadio Municipal, en el único encuentro que se disputará por la decimoséptima fecha del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa”. El resto de los partidos previstos para el domingo fueron suspendidos tras la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026.

El duelo pondrá frente a frente a dos equipos ubicados entre los cuatro primeros de la tabla, aunque a considerable distancia del líder e invicto Juventud Unida. El conjunto de Urdinarrain atraviesa una racha adversa, con dos derrotas consecutivas, pero se mantiene como único escolta con 26 puntos, a 12 del puntero.

Por su parte, Independiente —que inició la temporada con otras expectativas— comparte la tercera posición con Central Larroque, ambos con 25 unidades. El equipo rojo llega en alza, con dos triunfos consecutivos en sus últimas presentaciones.

En tanto, el resto de los encuentros de la fecha, al igual que toda la decimoquinta jornada del Torneo Apertura de la Primera B programada para el domingo, fueron suspendidos en las últimas horas. Desde la Liga Departamental de Fútbol explicaron: “La medida se adopta con motivo de la final de la Copa del Mundo, en la que nuestra Selección volverá a representar a todo un país en la búsqueda de una nueva estrella. Porque cuando juega la celeste y blanca, el corazón de millones de argentinos late al mismo ritmo”.