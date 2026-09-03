¿Jugará Salas ante River? La pregunta tiene precio: 500 mil dólares. Independiente Rivadavia visita este domingo el Monumental desde las 19.15 por la octava fecha del Clausura y la presencia del delantero, cedido por el Millonario, está en duda. En las negociaciones del préstamo existió un acuerdo verbal y escrito para que el futbolista no juegue ante su ex club, pero en caso de querer utilizarlo deberá resarcir económicamente a la entidad de Núñez.

Salas llegó a la Lepra mendocina a préstamo por un año sin cargo y con una opción de compra que ronda los 4 millones de dólares, después de ser separado del plantel de La Banda antes del inicio de la pretemporada. El delantero entrerriano de 28 años, que no iba a ser tenido en cuenta por Eduardo Coudet, encontró en Mendoza el lugar que necesitaba, ya que es titular prácticamente desde su arribo y se convirtió en una de las principales armas ofensivas de uno de los mejores equipos del torneo.

No contar con él sería un claro perjuicio para el elenco de Alfredo Berti. El antecedente inmediato fue el de Ian Subiabre: cedido a Tigre con un acuerdo similar, el extremo estuvo entre los suplentes del triunfo 1-0 ante River pero no sumó minutos. Sí apareció en los festejos del vestuario, imágenes que generaron bronca entre los hinchas millonarios.

Salas acumuló 37 partidos y siete goles con la banda roja, un paso que no fue del todo bueno y que terminó con su salida apresurada. Resistido por los hinchas en sus últimos partidos, volver al Monumental implicaría enfrentarse a las casi 85.000 personas que llenarán la cancha el domingo, con los silbidos prácticamente garantizados.

Sin embargo, la decisión no pasa por él sino por la entidad de Mendoza, que deberá evaluar si vale la pena pagar los 500 mil dólares para contar con su figura más importante ante un rival de la magnitud de River.

Fuente: TyC Sports online