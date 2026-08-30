El Club Atlético Independiente sumó una nueva estrella a su historial tras adjudicarse el Torneo Apertura “Ricardo ‘Duro’ Insaurralde”, certamen organizado por la Liga Departamental de Fútbol.

La entidad de la calle San Juan celebró la coronación luego de superar a La Vencedora en una serie final muy pareja, disputada esta tarde en el Estadio Municipal.

El partido decisivo se dio dentro de un trámite trabado y de marcada paridad. A lo largo de los setenta minutos reglamentarios, ninguno de los dos equipos logró abrir en el marcador, por lo que la resolución del título debió trasladarse a la definición por penales. En la tanda desde los doce pasos, el Rojo mostró mayor templanza y efectividad, imponiéndose por 4 a 3 para adueñarse de la gloria y desatar el festejo de sus jugadoras, cuerpo técnico y familiares.

Tras la coronación, desde la Liga Departamental destacaron el recorrido del certamen y expresaron su reconocimiento hacia Ricardo “Duro” Insaurralde, histórico dirigente cuyo nombre bautizó la competencia. Desde la entidad valoraron su constante respaldo, dedicación y compromiso para impulsar el crecimiento y la consolidación del fútbol femenino en toda la región.