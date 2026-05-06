Independiente, representante local y de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines, clasificó a los cuartos de final del Campeonato Argentino Júnior femenino, que se desarrolla en la pista del club Vélez Sarsfield bajo la organización del Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines (CNTHSP).

El conjunto dirigido por Mariano Bohl logró el pase tras imponerse en la última fecha de la fase clasificatoria a SEC de San Juan por 3 a 2. Los goles del equipo gualeguaychuense fueron convertidos por Pilar Layla Abaid Battochia y Angelina Corvetto.

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Con este resultado, Independiente finalizó en el segundo puesto de la Zona A con 6 unidades, igualando en puntos con SEC y Maipú de Mendoza. La diferencia de gol ubicó a las sanjuaninas en el primer lugar, mientras que las entrerrianas quedaron por delante del conjunto mendocino.

El elenco de Gualeguaychú, que viene de consagrarse campeón argentino en categoría Cadetes en 2023 y en Juveniles el año pasado —ambos títulos logrados en San Juan—, aguardará ahora por su rival en los cuartos de final, instancia que se disputará este jueves y se definirá una vez finalizada la fase de grupos.