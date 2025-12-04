FÚTBOL DEPARTAMENTAL
Independiente se quedó con el Torneo Clausura de Sub 21 en la "A"
El Rojo gritó campeón anoche en cancha de Central Larroque, al vencer por penales al equipo local, luego del triunfo por 1-0 en los 90 minutos reglamentarios, que le permitió nivelar la serie final.
Independiente dio el golpe en Sub 21 y se quedó con el Torneo Clausura de la A. El conjunto de la zona norte de Gualeguaychú, que había perdido 1-0 el partido de ida, disputado en el Estadio Municipal, se recuperó anoche en el estadio Raúl Impini y se impuso también por la mínima, con gol de Juan Pablo Lenciza.
Así forzó la definición a los penales y desde los 12 pasos -con una gran actuación de su arquero Gonzalo Dalcol, quien contuvo dos penales- se llevó la victoria por 4 a 2 y gritó campeón en la categoría preliminar de Primera División.
El Rojo también había dado el golpe en semifinales, al quebrar el invicto y eliminar por penales a Central Entrerriano, que había sido el mejor equipo de la fase clasificatoria.