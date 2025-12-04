Independiente dio el golpe en Sub 21 y se quedó con el Torneo Clausura de la A. El conjunto de la zona norte de Gualeguaychú, que había perdido 1-0 el partido de ida, disputado en el Estadio Municipal, se recuperó anoche en el estadio Raúl Impini y se impuso también por la mínima, con gol de Juan Pablo Lenciza.

Así forzó la definición a los penales y desde los 12 pasos -con una gran actuación de su arquero Gonzalo Dalcol, quien contuvo dos penales- se llevó la victoria por 4 a 2 y gritó campeón en la categoría preliminar de Primera División.

El Rojo también había dado el golpe en semifinales, al quebrar el invicto y eliminar por penales a Central Entrerriano, que había sido el mejor equipo de la fase clasificatoria.