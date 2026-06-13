Este sábado finalizó el Campeonato Argentino Juvenil femenino de hockey sobre patines, que se desarrolló en la pista cubierta del Polideportivo Norte y reunió a 16 clubes de Entre Ríos, Buenos Aires, San Juan y Mendoza.

Independiente, que llegaba como último campeón y por eso había obtenido el derecho a organizar el torneo, no logró superar la fase inicial y debió disputar la instancia de reclasificación, denominada Copa de Plata.

En esa etapa, el conjunto dirigido por Mariano Bohl derrotó el jueves a Huracán por 3-0, el viernes a Sindicato de San Juan por 2-1 y este sábado a Vélez Sarsfield por 1-0, con gol de Angelina Corvetto, para consagrarse campeón de la Copa de Plata.

Por su parte, Central Entrerriano, el otro representante local, finalizó en la decimocuarta posición tras caer ante Huracán por 8-2. El balance de las rojinegras fue de cinco derrotas y una victoria, conseguida por penales frente a Argentinos Juniors.

Valenciano se llevó el oro

Valenciano de San Juan se consagró campeón de la Copa de Oro al vencer en la final a Impsa de Mendoza por 3 a 1. Cabe destacar que tanto las sanjuaninas como las mendocinas compartieron zona con Independiente en la fase de grupos.

Por su parte, en el duelo de equipos mendocinos por el tercer y cuarto puesto, Murialdo derrotó a Maipú Giol y se subió al podio del torneo nacional.