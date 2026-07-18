En un partido deslucido y con pocas situaciones claras, Independiente y Juventud Urdinarrain no lograron sacarse diferencias. Darío Muñoz adelantó al conjunto visitante a los 13 minutos del primer tiempo, mientras que Valentín Cepeda selló la igualdad para el local a los 34 del complemento.

El resultado no favorece a ninguno en la pelea por acercarse al líder, Juventud Unida. Con este empate y un partido más, Juventud Urdinarrain alcanzó las 27 unidades y quedó a 11 puntos de la cima, mientras que Independiente suma 26.

En un primer tiempo con pocas ideas claras por parte de ambos equipos, condicionado en gran medida por el mal estado del campo de juego que dificultó la circulación de la pelota a ras del suelo, Juventud Urdinarrain logró ponerse en ventaja antes del primer cuarto de hora. Tras un gran desborde por derecha de Gastón Palacios, el centro pasado superó a la defensa local y encontró por el segundo palo al juvenil Darío Muñoz, quien definió con un zurdazo alto dentro del área chica para establecer el 1-0.

Crédito: MR Fotografía

Luego de la apertura del marcador, la visita no consiguió imponer condiciones ni aprovechar la obligación del rival de ir en busca del empate. Independiente, por su parte, tuvo dificultades para generar juego asociado y sus aproximaciones llegaron principalmente a través de la pelota parada, aunque sin inquietar demasiado a Miguel Lemos.

En el complemento, el Rojo mostró una mejor versión, adelantó sus líneas y comenzó a manejar la pelota en campo rival, generando algunas aproximaciones. Sin embargo, recién a los 34 minutos logró quebrar la resistencia de Lemos. Fue tras un tiro de esquina desde la derecha que cayó en el punto de penal, donde Valentín Cepeda conectó un remate defectuoso con su pierna izquierda que terminó sorprendiendo al arquero visitante y decretó el 1 a 1.

Crédito: MR Fotografía.

Con el empate, Juventud Urdinarrain volvió a animarse en ataque luego de haber cedido terreno con la ventaja y contó con situaciones claras para quedarse con la victoria. Las más peligrosas estuvieron en los pies de Gabriel Thea, quien dispuso de dos contraataques y en ambas ocasiones se encontró con buenas respuestas del experimentado Nicolás Migueles.

Sobre el final, también Independiente tuvo su chance: Martiniano Giménez quedó mano a mano con Lemos, pero no logró definir con precisión y el arquero se quedó con la pelota.

El cierre dejó un sabor agridulce para ambos equipos, que desaprovecharon la oportunidad de descontarle puntos al líder Juventud Unida. El resto de la fecha, prevista para este domingo, fue suspendida tras la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial y se disputará el próximo fin de semana, junto con la fecha completa de la divisional de ascenso.

-Síntesis-

1/1

Independiente: Nicolás Migueles; Ignacio Espinosa, Luciano Barreto, Mauricio Covato y Ramiro Beltzer; Emanuel Olano, Cain Comparada, Valentín Calveyra y Marco Guilletti; Valentín Cepeda y Fabián Bonzi. DT: Diego Collazo.

Juventud Urdinarrain: Miguel Lemos; Gastón Palacios, Luciano Paredes, Robertino Morales y Axel Villa Brítez; Mirko Martínez, Alexis Bogliacino, Román Arenas y Rodrigo Ayende; Darío Muñoz y Gabriel Thea.

Goles en el primer tiempo: 13m. Darío Muñoz (JU).

Goles en el segundo tiempo: 34m. Valentín Cepeda (I).

Cambios en el segundo tiempo: 8m. Eber Sack por Muñoz (JU), 16m. Marcos Bustos por Covato, Valentín Beltzer por Olano y Thomas Muller por Calveyra (I), 18m. Julio Muñoz por Ayende (JU), 22m. Elías Labal por Martínez (JU). 35m. Martiniano Giménez por Olano (I) y 40m. Andrés González por Cepeda (I).

Estadio: Municipal

Árbitro: Nicolás Vergara (CdelU).

Asistentes: Maximiliano Romañana y Valeria Zárate

*Terna de Concepción del Uruguay