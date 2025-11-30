Existe un fenómeno a nivel nacional e incluso internacional, como en ciudades de España, en donde cada vez es más difícil para los jóvenes independizarse de la casa de su infancia.

Según el informe de “Trabajo e Independencia”, elaborado por la agencia Bumeran, el 85% de las personas trabajadoras en Argentina considera que independizarse hoy es más difícil que hace una década. El estudio, que forma parte de la campaña #Independizate, mostró que, en el país, el 54% de las personas trabajadoras aún vive en el hogar familiar y un 28% tuvo que regresar a casa después de haberse independizado.

Entre quienes aún no han podido dar el paso hacia la independencia, el 54% menciona que no tiene trabajo y otro 31% dice que su salario no le alcanza.

Gualeguaychú no es ajena a esta realidad, a la que muchas veces se suma la falta de ofertas de inmuebles pequeños, de uno o dos ambientes. Para analizar las dificultades que enfrentan los jóvenes de la ciudad, Ahora ElDía dialogó con corredores inmobiliarios.

Joan Vicente Fleitas mencionó que, en la actualidad, hay más alquileres disponibles con las características que necesitan quienes recién se independizan, pero todavía no alcanzan a cubrir la demanda.

Puede interesarte

Por su parte, Silvana Sacre comentó que, últimamente, comenzaron a aparecer en el mercado viviendas de uno o dos ambientes y que los precios varían de acuerdo a las características de la propiedad, si está amueblada o no, y la ubicación: “Tenes un monoambiente muy chiquito con wifi incluido a $280 mil pesos y después un departamento amueblado a $450.000. Más en el centro de la ciudad, el valor varía de acuerdo a la ubicación. Además, si es en un edificio, al costo del alquiler, hay que sumarle las expensas”.

En opinión de Liliana Schultis: “No hay suficientes alquileres como para que los jóvenes se puedan independizar. No porque no haya departamentos pequeños, sino porque los que hay están en edificios y tienen un costo elevado para un joven. Los alquileres promedios de estas características tienen un valor entre 400 y 500 mil pesos, más las expensas”.

Fleitas coincidió que el precio promedio de una propiedad de uno o dos ambientes por fuera de los bulevares es de aproximadamente 300 mil pesos y dentro de los bulevares por arriba de los 400 mil pesos.

En la actualidad, para poder alquilar, las inmobiliarias piden un mes de depósito, uno de alquiler adelantado y uno de horarios, lo que suele equivaler al 5% del total del contrato, tal y como estipula el Colegio de Corredores de Entre Ríos. Acá es donde radica una de las primeras dificultades para lograr independizarse, ya que en promedio los jóvenes necesitan más de un millón de pesos para poder ingresar a una vivienda.

“Teniendo en cuenta los sueldos promedios de la ciudad, que rondan aproximadamente en un millón de pesos, estos tres meses que solicitamos al inicio suele ser difícil de reunir. En un caso práctico, si alquilás una casa en 300 mil pesos, serían 900 mil pesos que deberías abonar al inicio. Sumando la certificación de firmas del contrato, estamos hablando de aproximadamente 950 mil pesos”, detalló Fleitas.

En esta instancia, Sacre mencionó que hay propietarios que son flexibles y aceptan que el depósito se pague en dos veces, lo mismo que los honorarios de la inmobiliaria. En este sentido, Fleitas coincidió y señaló: “Solemos dar facilidades de pago, porque para ser franco, en muchos de los casos, si no somos flexibles y no permitimos que ese dinero se pague de manera mensual o en cuotas, muchas personas no podrían alquilar o quedarían muy ajustadas en su economía. La mayoría de los jóvenes que consultan por un alquiler y que tienen intenciones concretas, terminan alquilando. Las facilidades de pago ayudan muchísimo y agilizan estas operaciones. Somos conscientes en la situación y el contexto en el que trabajamos. Por eso, cuando una persona quiere alquilar, le buscamos la vuelta para que lo haga, lógicamente cumpliendo los requisitos y la documentación pertinente”.

Además de recibo de sueldo, se solicita al futuro inquilino una garantía de propiedad, y es acá donde suele cumplir un rol fundamental la familia.

Puede interesarte

“Los padres deben colaborar mucho para que sus hijos se independicen, sobre todo a la hora de ingresar y ayudar con el equipamiento de ese nuevo hogar”, resaltó Schultis.

“El rol de los padres o tutores de las personas que vienen a buscar alquiler es importantísimo. En muchísimos de los casos vemos que la transferencia, cuando realizan la reserva del alquiler, muchas veces llega desde la cuenta de algún familiar. Y a veces quienes salen de garantes, personas con ingresos comprobables o con una propiedad a su nombre, también suelen ser papá, mamá o un hermano. Es decir, estos jóvenes que salen a alquilar suelen recurrir a sus personas cercanas, porque lógicamente tienen pocos conocidos o pocas personas que les puedan salir de garantes”, concluyó Fleitas.

En primera persona

Nahuel tiene 27 años y vive solo en un monoambiente cercano a la Escuela Enova. Paga $380 mil pesos por mes con expensas incluidas y cuando cumple con todas sus obligaciones económicas, solo le queda el 30% de sus ingresos para alimento y recreación: “Al principio me ayudó mi papá porque no tenía un sueldo fijo o no estaba del todo inserto en el mercado laboral, pero ahora me mantengo solo. Tengo tres trabajos, llego a fin de mes, pero no puedo ahorrar y me gustaría hacerlo”.

Por su parte, Rosario tiene 25 años y también vive sola. Hace poco consiguió un trabajo fijo. Sin embargo, por el momento es su padre el que la sostiene económicamente: “Me estoy por recibir de abogada, estoy haciendo unas horas de pasantía no remunerativa en un estudio jurídico y para complementar estoy trabajando en un puesto administrativo. Así que básicamente, el total de mis gastos los sostiene mi papá”.

Rosario admitió que, si tuviera que costear su vida por su cuenta, no podría hacerlo o estaría más que ajustada: “Un sueldo básico en blanco por 8 horas de trabajo no llega al millón de pesos, por lo que es imposible afrontar todas las cuentas sola”.