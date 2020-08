Indignación de decenas de vecinos en las redes por el secuestro de los guacamayos

Los oficiales procedieron al secuestro de dos especies de guacamayo, uno rojo, y otro azul y amarillo, (Ara Chloropterus y Ara Araucana); especies que se encontraban en un local comercial en el centro de la ciudad, siendo los mismos trasladados y puestos a disposición de la Justicia Federal en la Fundación Tekove Mymba.

Esta noticia generó la indignación de cientos de vecinos, que en la publicación de ElDía salieron en defensa de los comerciantes que los tenían como mascotas.

"Lorenzo y Martín, los conozco desde que soy chico, tanto a los guacamayos como a las personas que los cuidan. Los tienen muy bien cuidados, no les falta nada hace 18 años que lo tienen en excelentes condiciones, yo lo único que espero es que los devuelvan antes que los liberen en cualquier lado, esos animales ya están domesticados, no los pueden liberar asi porque si. Hay millones de cosas a las que se pueden dedicar la justicia antes de llegar a esto. Que mejor forma de preservar la especie que dejarlo en un hábitat al que han sobrevivido 18 años sin que le falte comida y agua, lejos de cualquier tipo de depredador. Es indignante esto", comentó un vecino.

"Por dios esos loros ya son patrimonio de la calle Urquiza. Entiendo lo de la protección de animales pero estuvieron siempre en ese lugar y creo que estaban bien cuidados creo que el remedio en este caso va a ser peor que la enfermedad", marcó otro.

"Una locura !!!! En ningún lado van a estar mejor que con su familia de años!! Cuidados siempre con amor !!! Ya los extrañan !! Lorenzo y Martín ! Que tristeza!", aseguró una vecina.

"Que crueldad 18 años esos animalitos con esa familia, además libres, desde bebes los tienen , se van a morir de tristeza, la justicia no tiene nada importante que hacer no?? me gustarían que nos aclaren porque", comentó otra.

Este tipo de comentarios se multiplicaron en cuestión de minutos, marcando un claro rechazo popular a la medida.