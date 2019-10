Indignación por el mago "machista" invitado a la mesa de Mirtha Legrand

"¿Hay mujeres magas?", le preguntó Mirtha Legrand y el ilusionista se despachó con una desafortunada teoría. "Hay. Creo que la mayoría de las mujeres podrían ser mucho mejores de lo que son. Si hubieran sido entrenadas por hombres que entendieran la diferencia que hay entre la magia que tiene que hacer un mago y la que tiene que hacer una hechicera, una bruja o una mujer, ¿no?", disparó.

"Los hombres y las mujeres vinimos a este mundo para diferentes cosas. La mujer tiene un útero donde pone una semilla en ese útero. Cada uno tiene su trabajo para hacer y en la magia es igual", postuló. "El mago se dedica a traer desde los mundos superiores y manifestar la energía en la tierra. La mujer es la madre tierra que recibe eso. Si las mujeres fueran entrenadas por hombres que sepan esa diferencia, no tratarían de ser imitadoras de magos varones", manifestó con una sonrisa.

"Hay una mujer japonesa que hace una rutina bellísima en la que le da vida a todo un jardín. Hace manifestar del suelo, toda vida, colores. Y es hermoso. Cuando la mujer quiere cortar al hombre en tres partes hay algo que para mi gusto se pierde. Se pierde la oportunidad de mostrar la magia como yo creo que debería ser", agregó.

Como era de esperar, las palabras del Jansenson generaron críticas en las redes sociales. "What??? Misógino de comienzo a fin", "¿Quién es ese señor que habla de semillas en el útero?"; "No puede ser, decime que después terminó la frase con 'era una joda'", "Algún alucinógeno le dan con la comida en lo de Mirtha, porque si no no se explica", manifestaron algunos internautas.