El Club Atlético Rivadavia denunció que durante la madrugada de este miércoles sufrió un robo en las instalaciones de su predio deportivo, donde funciona el merendero que brinda una taza de leche y asistencia a niños y niñas que concurren a la institución.

Según informó el club a través de un comunicado, los delincuentes ingresaron por la fuerza al sector del merendero y sustrajeron ollas, quemadores, garrafas y toda la mercadería destinada a los chicos, además de otros elementos utilizados para el funcionamiento del espacio.

Desde la entidad señalaron que la denuncia policial ya fue radicada y que se aportaron imágenes que permitirían avanzar en la investigación para identificar a los responsables.

Asimismo, según informó La Pirámide, solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita recuperar los elementos robados, considerados fundamentales para continuar con la tarea solidaria que lleva adelante un grupo de colaboradoras en beneficio de los niños del barrio.

El hecho generó indignación entre quienes integran la institución, ya que el robo afectó directamente el funcionamiento de un espacio destinado a la asistencia alimentaria de los más pequeños.

Fuente: AHORA