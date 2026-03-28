Entró en vigencia una normativa que deja fuera de las principales plataformas digitales a unos 70 millones de niños y adolescentes en Indonesia. El gobierno de Yakarta comenzó a desactivar cuentas de menores en aplicaciones consideradas de “alto riesgo”, entre ellas YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y el videojuego Roblox.

La medida coloca al país dentro de una tendencia global que busca limitar el acceso de los jóvenes a contenidos potencialmente dañinos y reducir el tiempo de exposición a las pantallas. Según las autoridades, el objetivo central es proteger la salud mental ante el crecimiento de conductas adictivas vinculadas al uso intensivo de redes sociales.

La implementación recae directamente sobre las empresas tecnológicas, que deberán garantizar el bloqueo de usuarios menores de 16 años. En caso de incumplimiento, se enfrentarán a sanciones económicas severas e incluso a la suspensión total de sus servicios en el país.

Aunque no se detallaron los mecanismos técnicos para verificar la edad, el gobierno advirtió que no habrá prórrogas ni excepciones. La norma también alcanza a otras plataformas de alto tráfico como Threads, X y Bigo Live, ampliando el impacto en uno de los mercados digitales más grandes del mundo.

La decisión sigue el camino de otros países que avanzan en regulaciones similares frente a la creciente preocupación por el uso de redes en la infancia y la adolescencia.