Inédita revelación sobre Pampita y su pasado: ¿Cuántas veces le propusieron matrimonio?

En Intrusos invitaron a Gabriel Oliveri, amigo de la top y panelista de Pampita Online, para hablar sobre la boda pero él los sorprendió al aire con un dato inédito sobre el pasado amoroso de la diosa.

“Una cosa que me contó es que tuvo cinco pedidos de matrimonio y las cinco veces dijo que no. No dijo quién, pero tuvo cinco pedidos”, reveló Gabriel sobre Pampita, quien compartió diez años de amor junto a Benjamín Vicuña, salió con Nacho Viale, Pico Mónaco, Polito Pieres y Mariano Balcarce.

Si bien Barbie Simons había contado que Benjamín le pidió matrimonio durante su relación, Gabriel no especificó de parte de quiénes fueron las propuestas.

Además, Oliveri confirmó que Pampita invitó a Vicuña y la China Suárez al casamiento: “No me dijo cómo fue, simplemente que los había invitado, pero él está filmando una serie en Chile. Caro es una mujer inteligente, ha logrado con Benjamín una relación buenísima y siempre se tiran buena onda”, cerró sobre el vínculo actual de su amiga con el actor.