Infidelidad, escándalo y amenazas: Así terminó el noviazgo de Lavezzi

Lucía Pedraza y Nacho Viale.

Yanina Screpante y el "Pocho" Lavezzi.

En los últimos días se desató un tremendo escándalo en un grupo de amigos súper VIP. Lucía Pedraza, la ex novia de Nacho Viale, tuvo un affaire con el "Pocho" Lavezzi, conocido del productor. Por este motivo, le salió al cruce Yanina Screpante, ex del futbolista. "Ahora no sería una infidelidad porque no estamos más juntos. Yo por lo menos nunca descubrí ninguna infidelidad de todas las que se decían. Esas veces le creí, no sé ahora", comenzó Screpante sobre el amorío de Pedraza con su ex."Tengo entendido que Nacho y ella no estaban en pareja. Me parece que estaban en un impasse. Pero, bueno, un poquito de falta de códigos porque la conozco a ella. Te digo la verdad, me sorprendió un montón. Hasta en un principio le creí. Ella me vino a encarar a mí porque tenemos amigos en común. Me vino a decir ‘ay no puedo creer lo que se está diciendo’, le dije que le creía y después me enteré todo esto...”, agregó. "No es mi amiga pero en París la llevé a todos los lugares, con Pocho inclusive, que no sé si ya había algo o lo venía mirando, o por ahí le gustan los amigos del novio. La realidad es que los que son amigos son ellos", expresó."Cero códigos. Encima ella me vino a mentir en la cara, le dije 'te creo' y cuando me enteré de todo esto me pareció muy fuerte y le dije 'cuando me veas, cruzate de vereda porque te voy a matar’. Me respondió 'tenés razón que estás enojada, te pido perdón, me mandé una cagada'. O sea que me lo reafirmó", dijo. "Nacho y Pocho son amigos. O eran… No sé, porque viste que ahora se usa el todos con todos. Ni idea, no sé", concluyó.