El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que, según estimaciones, se mantendría sin grandes variaciones a la de los últimos meses, en torno al 2%.

El organismo nacional informará detalles del costo de vida a las 16:00, cuando el foco esté puesto en si los precios siguen la senda alcista o si retoman la expectativa gubernamental de ubicarse por debajo del 2%.

La variación de los precios se fue desacelerando desde abril, pero desde julio se vienen intercalando meses de aceleración con otros de ralentización en el ritmo del IPC. En octubre se habría producido una leve desaceleración tras el avance de septiembre, según las consultoras relevadas por la Agencia Noticias Argentinas.

Entre 1,8% y 2,1%



El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central sobre la base de las estimaciones privadas, previó que la inflación del décimo mes de 2026 habría sido del 1,8% y espera que la inflación interanual alcance el 30,4% a fin de año.

La Fundación Libertad y Progreso calculó la inflación de octubre en el 1,8%. Con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 25,9%, mientras que la variación interanual se ubicaría en el 32,7%.

Desde Equilibra calcularon que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en el 1,8% en el décimo mes del año, lo que implica un descenso de 0,1 puntos porcentuales respecto de septiembre, y proyectaron una leve baja de la inflación núcleo al 1,6% (-0,1 puntos). También prevén un avance de la inflación subyacente al 1,9%.

Al explicar el resultado del mes, indicaron que “los precios estacionales liderarían por segundo mes consecutivo (+2,7%) impulsados por verduras (5,4%)” y agregaron que “los regulados subieron 1,8%, con transporte público (+3,3%) por encima del resto”.

En sintonía con otros índices, la medición de C&T Asesores Económicos precisó que el IPC tuvo un alza del 1,9%, “influido por los productos estacionales, que subieron muy por encima del promedio”. La inflación núcleo se redujo levemente al 1,8%.

Por su parte, Analytica estima que la inflación nacional en octubre pasado fue del 2%, una leve aceleración respecto al 1,9% registrado en septiembre. La principal presión sobre el índice proviene del rubro de alimentos y bebidas.

Solamente EcoGo proyecta un avance mayor en los precios minoristas, siendo del 2,1% para el décimo mes. Al explicar el dato, indicó que “la aceleración del índice general respondió al comportamiento de los rubros regulados (3,1%) y estacionales (3,7%)”.

Como referencia, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que sirve como anticipo del dato nacional, subió al 1,9% en octubre, acelerándose levemente respecto de septiembre (1,8%) y sumando el segundo mes consecutivo en ascenso.

Fuente: NA