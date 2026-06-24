El Gobierno municipal, a través del Área de Juventud, informó que se encuentran en las últimas jornadas para inscribirse en la edición 2026 del programa. Los grupos de estudiantes secundarios interesados en participar de las distintas disciplinas culturales, artísticas y recreativas podrán presentar la documentación hasta la fecha establecida.

Para formalizar la participación, los delegados de cada curso deben retirar y completar las planillas oficiales en las oficinas de Punto Joven, en Gervasio Méndez 1104, de lunes a jueves de 8 a 16 horas y los viernes de 8 a 14. También se pueden realizar consultas al teléfono 3446-516675.

El certamen contempla premios económicos para los cursos ganadores: el primer puesto obtendrá $1.000.000, el segundo $700.000 y el tercero $500.000.

Para participar, los grupos deberán inscribirse en al menos tres disciplinas a elección entre fotografía, música, arte urbano, danza, audiovisual, letras y teatro. Al menos una de ellas deberá ser de escenario (danza, música o teatro).