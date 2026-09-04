El Instituto Becario Provincial dio a conocer el cronograma correspondiente al mes de septiembre. Se abonará en tres tramos y, como es habitual, por finalización de DNI del solicitante.

El director ejecutivo del Becario, Mariano Berdiñas, sostuvo que “desde este lunes y hasta el miércoles inclusive se abonarán las becas correspondientes a nivel secundario, terciario y universitario; tanto nuevas como renovaciones”, explicó.

Berdiñas recordó que “el equipo continúa trabajando en la evaluación y análisis de presentaciones. Por ello, es muy importante que vayan consultando en la APP, con su usuario y contraseña, para dar seguimiento a su presentación. En caso de estar aprobada, allí se podrá observar la fecha de cobro según la finalización del documento. Siempre a través del Banco Entre Ríos”, concluyó.

Cronograma septiembre

Lunes 7: DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3.

Martes 8: DNI finalizados en 4, 5 y 6.

Miércoles 9: DNI finalizados en 7, 8 y 9.