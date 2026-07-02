Este jueves 2 de julio se llevará a cabo una interrupción en el suministro eléctrico de las instalaciones del Municipio. La medida, programada para el rango horario de 14 a 17 horas, responde a la necesidad de efectuar tareas de mantenimiento técnico en las redes edilicias.

A raíz de estos trabajos en la infraestructura, todos los sistemas y servicios informáticos de la administración central permanecerán fuera de funcionamiento durante las horas señaladas, afectando de manera directa el ingreso a los canales de atención virtual, es decir que la plataforma ciudadana GualeActiva, tanto en su versión web como en la aplicación móvil, no se encontrará operativa. Como consecuencia de esta desconexión temporal, los usuarios no podrán realizar gestiones en línea, solicitar turnos ni registrar reclamos en el sistema de atención.