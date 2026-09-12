El Consejo General de Educación (CGE) comunicó que se encuentra abierta la preinscripción al Plan Fines 2026. La propuesta está orientada a jóvenes y adultos de 18 años o más que adeudan materias del nivel secundario y buscan completar sus estudios.

El Plan FinEs 2026 - Línea "Deudores de Materias" es un programa educativo gratuito del Estado nacional y las provincias destinado a mayores de 18 años que terminaron de cursar el secundario pero aún deben materias para obtener su título.

El formulario de preinscripción está disponible desde este viernes 11 de septiembre y podrá completarse hasta el miércoles 16 de septiembre inclusive. Desde el organismo educativo remarcaron la importancia de realizar el trámite dentro de ese período, ya que se trata del único plazo establecido para formalizar la inscripción.

En esta edición, el Plan Fines se desarrollará de manera presencial en 19 sedes distribuidas en los distintos departamentos de la provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes necesitan finalizar sus estudios secundarios.

Requisitos

Para acceder al programa, las y los interesados deberán tener 18 años o más, haber finalizado la cursada del nivel secundario como alumnos regulares y contar con materias adeudadas hasta el ciclo lectivo 2025.

Además, deberán completar el formulario oficial de preinscripción. El CGE aclaró que este es el único formulario válido para estudiantes de Entre Ríos.

Una vez realizada la preinscripción, los interesados deberán presentar en la sede seleccionada la siguiente documentación: Fotocopia del DNI, frente y dorso; fotocopia de la constancia de CUIL; partida de nacimiento; constancia de las materias adeudadas emitida por la escuela de origen, donde se finalizó la cursada.

Los programas correspondientes a cada materia adeudada, que deberán solicitarse en la institución educativa de origen.

También deberán presentar impreso el formulario de preinscripción, que será recibido en la bandeja de entrada del correo electrónico informado al momento de completar el trámite. En caso de no encontrarlo, se recomienda revisar la carpeta de correo no deseado o Spam.

Para realizar consultas y obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].