El Municipio llevó adelante una intervención integral en las veredas del Puente del Munilla, en la Costanera Sur, las cuales fueron afectadas por el socavamiento del terreno provocado por la creciente del río y que había comprometido las condiciones de seguridad y transitabilidad de ese sector de circulación peatonal.

Frente a esta situación, la Dirección de Obras Públicas puso en marcha los trabajos necesarios para recuperar la infraestructura dañada, mediante una intervención ejecutada con personal, equipamiento y recursos propios del Municipio.

Las tareas comenzaron con el retiro de la totalidad del material deteriorado y la preparación del sector afectado, donde se habían registrado socavamientos de al menos 80 centímetros de profundidad.

Posteriormente, se realizó el relleno y la compactación del terreno mediante la incorporación de una mezcla de broza con cemento, colocada en capas sucesivas de 20 centímetros, a fin de recuperar las condiciones de estabilidad de la base. Asimismo, se construyó una viga perimetral de contención de hormigón armado vinculada a la muralla existente, como parte de los trabajos destinados a consolidar el sector intervenido.

La obra incluyó también la colocación de desagües pluviales, procurando favorecer el escurrimiento del agua y contribuir al adecuado funcionamiento del sistema de drenaje, sobre todo con los pronósticos de inundación que acarrearía la llegada del fenómeno climático de “El Niño”.

La ejecución de estos trabajos con recursos propios permitió dar una respuesta directa a los daños ocasionados por la creciente, y también aprovechar la capacidad operativa del personal y los equipos de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura para recuperar la infraestructura pública afectada.

Con la finalización de las tareas, la vereda se encuentra completamente habilitada para la circulación peatonal y se restableció el uso de este espacio al mejorar las condiciones de transitabilidad.