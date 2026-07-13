La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra comenzó a calentarse con las declaraciones de Joe Cole, exfutbolista del seleccionado inglés. El exmediocampista aseguró que el equipo dirigido por Thomas Tuchel tiene las herramientas para imponerse en Atlanta y lanzó una frase sobre Lionel Messi que rápidamente generó repercusión a pocos días del encuentro.

Durante su participación en el programa The Rest is Football, Cole dejó en claro su confianza en el seleccionado inglés y pronosticó una victoria sobre la Albiceleste. "Tenemos velocidad y fuerza para ganarle a la Argentina. Les vamos a ganar y vamos a jugar la final", afirmó al analizar el duelo correspondiente a las semifinales del Mundial 2026.

El exjugador de Chelsea y Liverpool también fue consultado sobre el desafío que implicará enfrentar a Lionel Messi, quien disputará por primera vez un Mundial frente a Inglaterra. Su respuesta no pasó inadvertida: "Hay que mandarlo a dormir", expresó, en una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Joe Cole se mostró confiado en las chances de Inglaterra y lanzó un mensaje dirigido a Lionel Messi.

Sin embargo, sus palabras encontraron una rápida respuesta dentro del propio programa. Micah Richards, otro exintegrante de la selección inglesa, intentó bajar el tono de la declaración y le respondió entre risas: "No digas eso. Lo diremos en ocho meses", en referencia a esperar el resultado antes de provocar al capitán argentino.

Una rivalidad con historia en los Mundiales

El encuentro del próximo miércoles tendrá un condimento especial por el peso de una de las rivalidades más importantes de la historia de los Mundiales. Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces en la Copa del Mundo, con un historial favorable para el conjunto europeo.

Los ingleses se impusieron en Chile 1962, Inglaterra 1966 y Corea-Japón 2002, mientras que la Selección argentina celebró una victoria inolvidable en México 1986. El otro antecedente corresponde a Francia 1998, cuando igualaron 2-2 y la Albiceleste avanzó tras imponerse en la definición por penales.

Además de la importancia deportiva, el partido siempre estuvo atravesado por el contexto histórico entre ambos países. Sin embargo, tanto Lionel Scaloni como Lionel Messi buscaron restarle carga extrafutbolística al encuentro y centraron el discurso exclusivamente en lo que sucederá dentro del campo de juego.

Atlanta se prepara para una semifinal de máxima tensión

El choque entre argentinos e ingleses será uno de los eventos más convocantes del Mundial 2026, por lo que las autoridades locales preparan un operativo especial de seguridad para evitar incidentes entre ambas parcialidades en la ciudad de Atlanta.

En lo deportivo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega tras vencer 3-1 a Suiza en los cuartos de final, mientras que Inglaterra buscará dar un nuevo paso hacia la final bajo la conducción de Thomas Tuchel. Con el boleto al partido decisivo en juego, las declaraciones de Joe Cole agregaron un ingrediente más a una semifinal que promete captar la atención del mundo entero.