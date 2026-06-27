EN NUEVA JERSEY
Inglaterra superó a Panamá y clasificó como líder de su grupo a la segunda fase de la Copa del Mundo
Los Tres Leones le ganaron por 2-0 a los Canaleros y terminaron en el primer lugar de su zona por encima de Croacia. Los caribeños quedaron eliminados de la Copa del Mundo 2026.
Inglaterra, que venció a los caribeños gracias a los goles de Jude Bellingham y Harry Kane, jugará en la próxima fase contra el mejor tercero entre los Grupos E (Ecuador), I (Senegal), J (Argelia o Austria) y K (RD Congo o Uzbekistán).
Panamá quedó eliminado de la Copa del Mundo sin sumar un punto y terminó como la única selección que no convirtió durante su participación en esta fase de grupos.
Fuente: TyC Sports
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