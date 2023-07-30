Concluyendo las tres semanas de receso invernal en todo el país, Entre Ríos recibió entre el 8 y el 30 de julio aproximadamente 700.000 mil visitantes, entre turistas que pernoctaron por distintos períodos, y excursionistas o visitantes en el día.

Del total de visitantes, el 87,8 por ciento fueron turistas nacionales y un 12,2 por ciento extranjeros, y el 99 por ciento de todos ellos calificaron como “muy bueno” y “bueno” el destino visitado. Termas y naturaleza fueron los motivos de visita más citados, y con familia y pareja alcanzó el 90 por ciento cuando se consultó con quien se viajaba. Más del 50 por cientos de los turistas provinieron de la provincia de Buenos Aires.

Los datos surgen de la estimación por aproximación entre los guarismos de personas alojadas en establecimientos homologados, y proyectados sobre porcentajes de 800 encuestas de perfil de visitante. Además, a parte del trabajo en conjunto que se realiza con los municipios entrerrianos para la toma de datos, también se realizaron sondeos directos con diferentes tipos de alojamientos (cabañas, hoteles, aparts, etcétera) de toda la provincia, para tener variedad de información, que nos brinda una mayor perspectiva del turismo.

Movimiento económico

En cuanto al movimiento económico generado por la actividad durante los 21 días de vacaciones de invierno, se estima en 18 mil millones de pesos. El dato abarca todo tipo de inversión que realiza una persona en destino, como alojamiento, gastronomía, excursiones, pago de entradas, compras, souvenirs, entre otros rubros. La construcción de la cifra deriva de la consulta realizada a 10 municipios turísticos referentes en la provincia, quienes realizaron un desglose de los costos para llegar al gasto diario de un turista en Entre Ríos.

La semana con mayor número de visitantes fue del 17 al 23 de julio, donde coincidieron todas las provincias de vacaciones. Previo al receso invernal en Argentina, en la primera semana del mes, también hubo un mayor movimiento de flujo turístico a la provincia, en este caso de visitantes de Uruguay, ya que el vecino país adelantó sus vacaciones por motivos sanitarios.

Datos

Según el sondeo, quienes se alojan en hoteles de alta gama en la provincia invierten diariamente 28.320 pesos en servicios turísticos, los alojados en hoteles intermedios 18.343 pesos, y quienes pernoctan en alojamientos económicos 13.886 pesos. En tanto, quienes optaron por las cabañas o bungalows, destinaron 11.773 pesos, y los que pernoctan en campings 5.906 pesos. Para los excursionistas el cálculo es de 5.360 pesos.

En cuanto al promedio de noches que se aloja un turista en Entre Ríos, en el período analizado fue de 3,3 noches de pernocte. Según los datos vertidos en las encuestas a los turistas, y las consultas a los alojamientos, hubo períodos de hasta 5 o 7 noches en menor medida, principalmente familias que se alojaron en cabañas u hoteles intermedios, en uno o dos destinos provinciales.

También se verificaron pernoctes de una noche, efectuados en su mayoría por turistas que llegaban a un evento o actividad en particular, o turistas de paso que se dirigían a otro destino. Cabe destacar que la provincia posee costos de turismo intermedios, que no se elevan en julio a los valores de otros destinos como en los centros de Esquí de la Patagonia.

Ocupación hotelera y destinos

En cuanto a la ocupación hotelera, los alojamientos tuvieron una ocupación promedio del 74 por ciento durante las tres semanas de vacaciones de invierno, siendo los días sábado 22 y domingo 23 de julio los de mayor ocupación, con un promedio de 85 por ciento. La distribución territorial de la ocupación fue bastante equitativa. Hubo ocupación plena de plazas en algunos alojamientos puntuales durante los fines de semanas.

Los destinos con mayores plazas del Corredor del río Uruguay, como Colón, Federación o Gualeguaychú, tuvieron promedios similares, en tanto que localidades de la costa del Paraná, como la capital entrerriana, Victoria o La Paz, tuvieron buenos guarismos y distribución similar los días de semana con los fines de semana. En el corredor Central, Gualeguay, Villaguay y Basavilbaso recibieron valores de ocupación similares las tres semanas de vacaciones.

Perfil de turistas

Con respecto a la procedencia de los visitantes, el 87,8 por ciento fueron turistas nacionales y un 12,2 por ciento extranjeros. De los visitantes nacionales, el 50,8 por ciento llegó desde provincia de Buenos Aires, el 18,3 por ciento de CABA, el 9,6 por ciento de Santa Fe, el 8,3 por ciento de Entre Ríos, y el 7,8 por ciento de Córdoba. En cuanto a los extranjeros, el 90 por ciento de los mismos llegó desde Uruguay, seguidos en menor medida por Brasil y otros países. En el conteo global, los turistas uruguayos se ubican sólo por detrás de Buenos Aires y CABA, y por delante de Santa Fe.

Otro dato que vale destacar es que más del 60 por ciento de los encuestados visita “por primera a vez” la provincia, dato que coincide con la pregunta del motivo de la visita, el cual la opción “para conocer” llega casi al 60 por ciento.

A la hora de consultarles “con quien viaja”, las respuestas “en familia” y “en pareja” suman casi el 90 por ciento de las respuestas totales, en tanto que el viaje acompañado “por amigos” o viajeros “solos/as”, son ítems que crecen en la temporada estival. Otro dato más, importante a destacar, es que el 99 por ciento de los encuestados califican el destino como “muy bueno” o “bueno”.

Los datos se desprenden de 800 encuestas que se llevaron a cabo, en colaboración con varios municipios entrerrianos, en diferentes puntos turísticos de la provincia para conocer el tipo de turista que nos visitó durante el receso invernal.

Motivos y destinos

En cuanto a los motivos de viaje, termas y naturaleza aparecen como los mayores impulsores luego del ítem “para conocer”, coincidiendo con el mayor producto turístico de la provincia, y el producto de mayor crecimiento en pos pandemia, respectivamente.

Las Termas fueron el principal producto turístico y atractor de visitantes este invierno. Por ejemplo, el Complejo Termas de Federación contabilizará al cierre del mes de julio más de 70 mil tickets vendidos al Parque Termal, superando un 10 por ciento al año anterior.

Los espacios y actividades en la Naturaleza suman adeptos en esta temporada. Por ejemplo el Parque Nacional El Palmar recibió entre el 17 y el 28 de julio 15.080 ingresos, y el Parque Nacional Pre Delta recibió del 10 al 23 de julio 4.060 visitantes.

Historia y Cultura fue otro de los grandes motivos que el turista menciona a la hora de conocer nuestra provincia. El Palacio San José recibió entre el 8 y el 23 de julio 13.140 personas, y las visitas guiadas al Molino Forclaz recibieron 4.500 personas durante las vacaciones de invierno.

Además, la diversidad de productos, atractivos y servicios que muestra la provincia en cada temporada hace que los motivos de visita se amplíen, sumando adeptos la pesca deportiva, las excursiones náuticas, actividades holísticas, visitas a bodegas y viñedos, city tours, safaris fotográficos, avistaje de aves, entre otros.

Cada ciudad entrerriana tuvo una agenda cargada, interactuando también con su región y corredor a la hora de ofrecer una propuesta conjunta. En Paraná se mostró colmada la Costanera Baja en la Feria de Artesanos, y gran cantidad de visitantes en la Isla Curupí y en el Bus Turístico. Las aldeas alemanas festejaron su aniversario, Diamante organizó varias actividades en sus miradores y espacios públicos, Villa Urquiza sumó actividades a sus atractivos ribereños, y María Grande hizo lo propio en sus espacios públicos.

Concepción del Uruguay organizó el Carnaval de Invierno, hubo visitas guiadas históricas, carreras en el Autódromo, y paseos en Bus Turístico. Santa Anita, y los Caminos del Palacio también tuvieron actividades sumadas a su propuesta de turismo rural.

Federación organizó el Festival Sabores a la Olla, con notable concurrencia, y una Expo Emprendedores en el Complejo Termal. Chajarí, Villa del Rosario y Santa Ana recibieron gran cantidad de visitantes en sus atractivos.

En Colón se desarrolló la Feria del Puerto, además de los paseos en Bus Turístico. San José, Villa Elisa, Liebig, Ubajay y San Salvador también recibieron gran cantidad de turistas, como componentes de la Micro región Tierra de Palmares.

Gualeguaychú contó con distintas actividades recreativas para toda la familia en sus espacios públicos, al igual que Pueblo Velgrano. Hacia el norte, Urdinarrain y San Antonio recibieron visitas de turistas en su entorno rural. Hacia el sur, Villa Paranacito, Ceibas e Ibicuy fueron muy visitados por amantes de la pesca, la tranquilidad y el avistaje de aves.

La Paz festejó su aniversario con música y gastronomía. Santa Elena, Piedras Blancas y Hernandarias fueron otros rincones de la costa del Paraná norte con turistas ávidos de descanso y de presenciar los mejores atardeceres. Victoria tuvo diversas actividades que complementaron sus atractivos permanentes.

Concordia recibió cientos de visitantes en el Parque Castillo San Carlos, y en el Bus Turístico. Muy cerca, Puerto Yeruá y Nueva Escocia, entre otras localidades, también recibieron visitas de turistas que gustan de conocer pintorescas y tranquilas poblaciones.

Gualeguay programó distintas actividades y visitas guiadas. En el Corredor Central, también Rosario del Tala, Nogoyá, Basavilbaso, Villaguay y las Colonias Judías, Federal y Feliciano, fueron destino de visitas de familiares y turistas que aprovecharon el receso de invierno.