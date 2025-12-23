La Cámara de Diputados se congregó este lunes 22 para dar lugar a la Sesión Especial Nº 10 del 146° Periodo Legislativo. El motivo de esta convocatoria observó la necesidad de dar ingreso formal a la prórroga por un año a la vigencia de la Ley Nº 11.138, prorrogada por Ley Nº 11.177, de emergencia en obras públicas. Al contraer estado parlamentario, el expediente -que lleva por Nº 28.925- quedó en condiciones de ser analizado en comisión de Obras Públicas y Planeamiento, que se reunirá este martes 23, a partir de las 9 horas.

La iniciativa proviene del Poder Ejecutivo y se fundamenta en que “el cúmulo de expedientes, los procedimientos sucesivos de aprobación y la posterior emisión de certificados de obra, determinan plazos prolongados que exceden los términos ordinarios previstos en la legislación vigente”. Asimismo, asegura que sin continuidad del régimen de emergencia constituiría “un riesgo para el interés público comprometido, al frustrar los mecanismos legales diseñados para la regularización de las obligaciones asumidas y comprometer la continuidad administrativa de la obra pública”.

Homenajes

El diputado Fabián Rogel se refirió a la creación del Instituto Nacional del Petróleo, el 30 de diciembre de 1929, en el marco del gobierno de Hipólito Irigoyen, de la mano del apoyo de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). “A partir de allí, todos los argentinos tuvieron a su alcance el conocimiento de lo que sería el desarrollo del petróleo en el país y hacer de eso una vanguardia”, sostuvo el diputado.

Por su parte, la diputada Liliana Salinas homenajeó al “pueblo entrerriano” en virtud de la “fecha de reflexión y encuentro, por sus esfuerzos en un año difícil y por quienes trabajan todos los días por una provincia mejor”, asimismo deseó “felices fiestas para todos”.

Agenda legislativa



Los compromisos institucionales de la Cámara de Diputados para el martes 23 incluyen una reunión de comisión de Obras Públicas y Planeamiento, presidida por la diputada Noelia Taborda, en la que se analizará el Expediente Nº 28.925, de prórroga a la Emergencia en Obras Públicas. Seguidamente, los legisladores se reunirán en Sesión Especial Nº 11, a partir de las 11:00, y en Sesión Especial Nº 12, a partir de las 14 horas.

Fuente: APF