Al llegar al lugar, los efectivos detectaron a un hombre que intentó escapar, aunque fue rápidamente demorado. Se trató de un individuo de 31 años.

De acuerdo al testimonio de los moradores, el sujeto se presentó en el domicilio y comenzó a arrojar piedras desde el exterior. Luego ingresó a la vivienda con una botella de vidrio, la rompió y con ese elemento hirió a uno de los residentes. Además, mantuvo un forcejeo con otro morador, quien también sufrió lesiones. El ataque provocó importantes daños materiales en el inmueble.

Ante la gravedad de los hechos, tomó intervención el fiscal en turno, Facundo Álvarez, quien ordenó la detención del agresor, que quedó a disposición de la Justicia.