El martes 25 ingresó a la Cámara de Senadores con media sanción de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que propone sancionar con fuerza de ley la incorporación del artículo 12 bid de la Ley Nº 9.424 que creó el Registro de Deudores Alimentarios (RDA) de la Provincia de Entre Ríos, incorporándole la prohibición de ingreso a “todo evento cultural y/o deportivo como así también cualquier evento que implique una erogación para su entrada”, a las personas que se encuentren inscriptos en el RDA.

El texto que abordará la Cámara Alta fue aprobado en la de Diputados con el acompañamiento unánime de legisladores de todos los bloques en la sesión que se realizó el miércoles 19 de noviembre.

En el artículo 1º propone incorporar “el Artículo 12 bis a la Ley Nº 9.424 de Creación del Registro de Deudores Alimentarios de la Provincia de Entre Ríos, el cual quedará redactado de la siguiente manera: ‘Artículo 12 bis: Todo evento cultural y/o deportivo como así también cualquier evento que implique una erogación para su entrada, deberán prohibir el ingreso a quienes se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios. A tal fin, los Municipios adheridos a esta ley, informarán a los organizadores de los eventos de éste requisito, quienes deberán solicitar el certificado registral’”.

En el segundo propone que se incorpore al Artículo 12 ter que “las Salas de Juego y Casinos de la Provincia de Entre Ríos deberán prohibir la entrada a quienes se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios. La implementación se hará de forma progresiva y conjuntamente entre el IAFAS o el organismo que en un futuro lo reemplace y las autoridades del mencionado Registro”.