Ingreso Familiar de Emergencia: El refuerzo será para quienes ya están anotados

Al respecto, la directora general de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Fernanda Raverta, aseguró que este "refuerzo" no abarcará a nuevos postulantes.

"No habrá nuevos beneficiarios, pero sí se revisarán los que se presentaron, tuvieron dificultades, y no tienen el beneficio", aclaró la funcionaria en Página 12.

Es decir, no se incluirá a nuevas categorías de monotributistas (en un principio había circulado el rumor de sumar a la Categoría C) y otro tipo de trabajadores.

Las únicas solicitudes que se van a reconsiderar para cobrar son aquellas cuya no aprobación se debió a problemas relacionados con la falta de actualización en la base de datos de la ANSES.

Cuando se anunció el pago de los $10.000, en marzo pasado, ANSES dispuso un periodo de preinscripción y luego otro de inscripción (de acuerdo a la terminación de DNI) para completar los datos de contacto y cuenta bancaria. En esa etapa, muchos no pudieron completar los datos por saturación de la página o porque no les leía los datos ingresados. Por ello se abrió en abril una nueva etapa para inscripción y más aspirantes se anotaron. Sin embargo muchos no lo recibieron porque la información que tenía ANSES en el sistema, con relación a muchas personas, era errónea.

"Estamos trabajando en eso. La gente va a poder llenar los casilleros que no pudo o no supo llenar", agregó Raverta sobre lo que se viene con respecto a la posibilidad de aquellos que no fueron elegidos.

A quiénes les corresponde

-Trabajadores y trabajadoras informales.

-Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

-Monotributistas sociales.

-Monotributistas de las categorías A y B.