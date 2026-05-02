La banda desde sus redes sociales oficiales compartió información acerca de cómo estará dispuesto el espacio Astra para el recital.

Además de mostrar por donde deben ingresar y estacionar los micros (Corsódromo), por dónde será el ingreso de la gente al predio (Rivadavia y Bv. De León) y los horarios previstos del show previo de La Imaginaria (19 hs) y del plato fuerte de La Renga (20 hs), dieron detalles de cómo estará acondicionado el predio.

El mismo contará con un patio de comida, barras de bebidas, puntos de hidratación, cruz roja, baños accesibles y un puesto de Arte Infernal.