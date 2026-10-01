El Gobierno provincial inicia hoy el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de septiembre para los agentes activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos. El esquema de pagos finalizará el jueves 8.

A través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, se confirmó la distribución de los tramos según el monto de los ingresos percibidos. En el caso de los trabajadores estatales entrerrianos, la liquidación incluye la recomposición del 3,5% que el Ejecutivo dispuso días atrás.

Cronograma de pagos de septiembre en Entre Ríos:

-Jueves 1° de octubre: haberes hasta 1.020.000 pesos

-Vienes 2: haberes desde 1.020.001 hasta 1.320.000 pesos

-Lunes 5: haberes desde 1.320.001 hasta 1.510.000 pesos (acreditación sábado 3 de octubre)

-Martes 6: haberes desde 1.510.001 hasta 1.820.000 pesos

-Miércoles 7: haberes desde 1.820.001 hasta 2.420.000 pesos

-Jueves 8: haberes desde 2.420.001 en adelante