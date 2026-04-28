La Subsecretaría de Salud abrirá un espacio de acompañamiento para el embarazo y la primera infancia, una propuesta pensada para brindar información, orientación y contención durante esta etapa fundamental.

La actividad se desarrollará el jueves 30 de abril, a las 10 horas, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Néstor Kirchner, ubicado en la calle Perigán 2300. Se trata de un espacio gratuito, al que las personas interesadas pueden acercarse directamente sin necesidad de inscripción previa.

Este encuentro está destinado a embarazadas, madres, padres y cuidadores de niños de 0 a 1 año, con el objetivo de acompañar de manera integral el proceso de gestación y los primeros meses de vida, promoviendo el cuidado de la salud y el bienestar familiar.

Durante la jornada se abordarán diferentes temáticas vinculadas al embarazo, la lactancia, los cuidados del recién nacido y la crianza, generando un espacio de intercambio, escucha y construcción colectiva de saberes.

“La propuesta forma parte de las políticas públicas de salud que buscan fortalecer el acompañamiento en las primeras etapas de la vida, garantizando el acceso a información confiable y promoviendo el desarrollo saludable de las infancias”, resaltaron desde la Subsecretaría.