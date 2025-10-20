El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este lunes 20 de octubre se presenta con buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos. Habrá escasa nubosidad y se prevén entre 26 y 28 grados de máxima.

Las temperaturas irán en ascenso durante la semana en la provincia. Se esperan días con más de 30 grados, que probablemente sean alcanzados este martes.

En cuanto a las condiciones, se aguarda un cambio de tiempo el viernes 24 de octubre, con probabilidad de que irrumpa un nuevo frente de lluvias y tormentas aisladas. No se descarta mal tiempo para el sábado.

Tiempo en Entre Ríos: lunes 20 de octubre

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 26 grados. La jornada comenzará con cielo algo nublado y finalizará parcialmente nublado.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 28 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 12 grados y una máxima de 27 grados. Allí también se prevé un día soleado con algunas nubes.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 15 grados de mínima y 27 grados de máxima, con cielo algo y parcialmente nublado.