El Gobierno de Gualeguaychú iniciará los trabajos de restauración de la figura y el monolito de Santa Clara, emplazados en el cruce de la calle Central y la arteria que lleva el nombre de la patrona. El espacio marca el centro geográfico del Cementerio Norte y funciona como referencia en el recorrido histórico de la necrópolis.

La imagen se ubica en un sector de relevancia patrimonial, donde convergen los circuitos de visitas y reposan los restos de referentes de la historia local como Fray Mocho, Osvaldo Magnasco y el Presbítero José María Colombo. Por su valor simbólico, la intervención busca revertir el deterioro del paso del tiempo y asegurar la permanencia de la obra.

Las labores están a cargo de especialistas de la Dirección de Cultura municipal. Las tareas operativas comprenden el diagnóstico del estado del material, la limpieza y remoción de agentes biológicos, la fijación de la estructura dañada y la aplicación de selladores para proteger la pieza frente a la intemperie.

Esta acción técnica se suma a las intervenciones cotidianas de mantenimiento que lleva adelante la administración del Cementerio Norte para resguardar los monumentos, senderos y piezas escultóricas que componen el patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad.