Inician la restauración de la imagen de Santa Clara en el Cementerio Norte
Se llevará a cabo la recuperación técnica de la escultura y del monolito ubicados en el centro del predio. Los trabajos forman parte del plan de conservación del patrimonio histórico local.
El Gobierno de Gualeguaychú iniciará los trabajos de restauración de la figura y el monolito de Santa Clara, emplazados en el cruce de la calle Central y la arteria que lleva el nombre de la patrona. El espacio marca el centro geográfico del Cementerio Norte y funciona como referencia en el recorrido histórico de la necrópolis.
La imagen se ubica en un sector de relevancia patrimonial, donde convergen los circuitos de visitas y reposan los restos de referentes de la historia local como Fray Mocho, Osvaldo Magnasco y el Presbítero José María Colombo. Por su valor simbólico, la intervención busca revertir el deterioro del paso del tiempo y asegurar la permanencia de la obra.
Las labores están a cargo de especialistas de la Dirección de Cultura municipal. Las tareas operativas comprenden el diagnóstico del estado del material, la limpieza y remoción de agentes biológicos, la fijación de la estructura dañada y la aplicación de selladores para proteger la pieza frente a la intemperie.
Esta acción técnica se suma a las intervenciones cotidianas de mantenimiento que lleva adelante la administración del Cementerio Norte para resguardar los monumentos, senderos y piezas escultóricas que componen el patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad.