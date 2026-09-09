En el Palacio Municipal comenzaron esta semana las capacitaciones destinadas al personal de las distintas dependencias, como instancia previa a la realización de un simulacro de evacuación. La actividad forma parte del trabajo que desarrolla el Gobierno de Gualeguaychú para establecer procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia.

El proceso es coordinado por el Área de Seguridad e Higiene Laboral, dependiente de la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General, y contempla tanto la adecuación de las condiciones de seguridad del edificio como la preparación del personal para actuar ante una eventual evacuación.

La primera jornada se realizó con personal del Honorable Concejo Deliberante, mientras que este miércoles la capacitación continuó con trabajadores de Planeamiento, Obras Privadas, Catastro e Informática.

Los encuentros están a cargo de la responsable del Área de Seguridad e Higiene Laboral, Ana Colazzo, junto a Milagros Romero y Diana Visconti, y cuentan con la participación de María de los Ángeles Gómez, por parte de la Dirección de Defensa Civil.

Durante las capacitaciones se brindan pautas sobre los procedimientos que deben seguirse ante una eventual emergencia, con información relacionada con las vías y salidas de evacuación, la señalización y la organización del personal dentro del edificio.

Esta etapa se integra a un trabajo iniciado hace aproximadamente un año por el Área de Seguridad e Higiene Laboral, que incluyó relevamientos en las distintas oficinas y sectores del Palacio Municipal para analizar las condiciones de circulación, las vías de evacuación y las salidas disponibles.

A partir de esos relevamientos se avanzó en diferentes adecuaciones. Hasta el momento se colocaron aproximadamente 115 elementos de señalización, ocho luces de emergencia, un plano general del Palacio Municipal y nueve planos de evacuación. También se incorporaron nueve botiquines y se realizaron intervenciones vinculadas con la ubicación y adecuación de los extintores.

Con las condiciones físicas y la señalización dispuestas, la etapa actual está orientada a que quienes trabajan diariamente en el edificio conozcan los procedimientos establecidos y sepan cómo actuar durante una evacuación.

Las capacitaciones continuarán por oficinas y dependencias, con días y horarios coordinados con cada área. Una vez finalizada esta instancia se realizará el simulacro de evacuación del Palacio Municipal, que permitirá evaluar los procedimientos establecidos y detectar los ajustes que resulten necesarios.