Pusieron en marcha este lunes un nuevo abordaje sanitario y ambiental en el barrio Los Espinillos, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención de enfermedades, promoción de la salud y cuidado del ambiente, a través de un trabajo territorial cercano y articulado con la comunidad.

Durante la jornada, equipos de la Subsecretaría de Salud y de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria recorrieron el barrio, brindando información, asesoramiento y recomendaciones vinculadas a cuidados de la salud y del entorno, en una estrategia integral que busca anticiparse a problemáticas sanitarias y ambientales.

El operativo contempla acciones de prevención de enfermedades como dengue, hantavirus y otras afecciones asociadas a factores ambientales, además de tareas de limpieza de patios y espacios domiciliarios. Estas prácticas promueven el orden y el saneamiento, fundamentales para reducir la proliferación de roedores y mosquitos, principales vectores de enfermedades.

Asimismo, el abordaje incluye tareas de fumigación en los sectores intervenidos, realizadas bajo protocolos sanitarios y ambientales vigentes, como complemento de las acciones de limpieza y concientización desarrolladas junto a los vecinos del barrio.

Este trabajo territorial continuará en otros puntos de la ciudad durante la semana. El martes 10 de febrero, a las 10 h, el operativo se desarrollará en la zona de las calles Federación y 9 de Julio, mientras que el jueves 12 de febrero, también a las 10 h, se llevará adelante en el barrio Munilla.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se destaca la importancia de estos abordajes integrales, que permiten acercar el Estado a los barrios, fortalecer la prevención y promover hábitos saludables, mediante un trabajo sostenido, coordinado y comprometido con el bienestar de la comunidad y el cuidado del ambiente.