El acusado es un hombre de 51 años y habría abusado sexualmente de su hijastra cuando esta era menor de edad en Aldea San Antonio.

El sujeto llegó al Juicio por Jurados que tiene lugar desde este martes hasta el jueves, en libertad, debido a que cumplió con las medidas de prohibición de acercamiento que se le impusieron.

Los delitos que se imputan, prevén penas superiores a los 12 años de prisión con cumplimiento efectivo.

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