Mientras se desarrolla la marcha a Plaza de Mayo, fuentes del entorno de la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, brindó un mensaje a la multitud. Luego de que se resolviera su arresto domiciliario y a la espera del permiso judicial para sus salidas al balcón, la ex presidenta habló a través de un audio que se difundió en los parlantes que estaban en la zona de la manifestación con la consiga "vamos a volver“. Agradeció a la militancia por las muestras de cariños.

Además, criticó la medida de la Justicia que prohibe que salga al balcón a saludar a la militancia: “Dios, que cachivaches que son”. En tanto, agradeció a los militantes que se ascercaron a su domicilio en el barrio porteño de Constitución.

“Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, la marcha, el himno. Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez ‘vamos a volver’. No lo escuchába hace mucho. Me gusta porque revela una voluntad. Que los laburantes lleguen a fin de mes. Bien peronista. Los jubilados tenías remedio. Dios mío. Ese país no fue ninguna utopía. Lo vivimos durante 12 años y medio. Además lo dejamos desendeudados, como a las familias y a las empresas”, señaló.

Y añadió: “Este modelo, que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. No sólo porque es injusto, si no porque es insostenible desde lo económico. Tiene vencimiento, como el yogourt”.

Puede interesarte

El peronismo y aliados, sindicatos, agrupaciones sociales y manifestantes espontáneos se acercan por estas horas a las inmediaciones de la Casa Rosada para asistir a la convocatoria que el último martes lanzó el PJ, tras la reunión ampliada con dirigentes propios e inorgánicos y la cumbre con gobernadores. No así con la cúpula de la CGT que se ausento a la cita, aunque dio libertad de acción para este miércoles 18 a los gremios que la integran.

La consigna de la marcha es “Por Argentina vamos a Plaza de Mayo”. Dirigentes que forman parte del armado aclararon el objetivo de la convocatoria es doble. Por un lado, respaldar a Cristina Kirchner, detenida en su departamento de San José 1111 desde este martes y cumpliendo ya la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que ratificó con su fallo la Corte Suprema. Por el otro, protestar contra el modelo económico y político del gobierno de La Libertad Avanza que encabeza el presidente de la Nación, Javier Milei.