La Cámara de Diputados de la Nación sancionó el proyecto que establece modificaciones a la Ley de Alquileres: la nueva norma establece que los contratos tendrán una duración de tres años, se pactarán en pesos y se actualizarán cada seis meses, usando el Índice "Casa Propia". La nueva norma comenzará a regir una vez que sea promulgada.



En el recinto 128 legisladores votaron a favor y 114 en contra: acompañaron los diputados del Frente de Todos, dos del Interbloque Federal, uno de Juntos por Río Negro y cuatro de la Izquierda. Del otro lado, los diputados de Javier Milei (La Libertad Avanza), Juntos por el Cambio y algunos legisladores provinciales se opusieron a los cambios que el oficialismo había introducido en el Senado.



La presidenta del Colegio de Corredores Públicos de Entre Ríos, María Paula Armándola, afirmó que el cambio de la normativa implica un “manoseo de las reglas de juego”, lo cual provoca “una parálisis en corto plazo - ya que cada parte deberá redefinir sus decisiones en función de la nueva normativa- y desestimula la construcción a mediano y largo plazo”.



En este marco, consideró que “las idas y vueltas” en los cambios de la legislación y “las especulaciones por parte de los legisladores no aporta nada al proceso de construcción de políticas públicas para resolver el problema habitacional”.



Párrafo aparte dedicó al impacto que el proceso inflacionario genera en el sector: “La inflación es un gran acelerador de incertidumbre en todas las áreas y afecta tanto al mercado habitacional como al resto. Sería muy irresponsable decir que hay incertidumbre solo por una ley”.



“Ley centralista”



Días atrás el Ministro de Economía Sergio Massa manifestó que sería interesante que cada provincia defina su propia legislación en la materia a partir de sus particularidades.



Armándola expresó su visto bueno con la posibilidad de que se debata una propuesta de tales características: “Desconozco qué modificaciones estructurales habría que hacer en el sistema jurídico, pero es acertado poder reconocer que cada provincia tiene diferentes realidades económicas e impositivas, y el vínculo oferta-demanda adquiere distintas características en función de cada distrito”.



“El gran error de la Ley de Alquileres es que se ajusta a las necesidades de CABA. Es una ley centralista y está dejando de lado las realidades del resto de la Argentina”, manifestó en declaraciones a esta Agencia.



“Legisladores entrerrianos sin fuerza”



Consultado por esta Agencia, manifestó que la entidad entrerriana no fue convocada al debate, pero sí estuvo participando el Consejo Federal de Corredores Inmobiliarios (del que forma parte): “Nosotros, como Colegio de Entre Ríos, hablamos con los legisladores de todos los partidos políticos sobre la realidad de nuestra provincia, pero creo que no han tenido la fuerza para poder acompañar lo que le pasa a Entre Ríos”.



¿Qué es el índice Casa Propia?



El índice Casa Propia es un indicador desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que se usa desde 2021 para calcular la actualización de las cuotas de los créditos hipotecarios Casa Propia y Procrear II.



La fórmula tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.



"En este sentido, la fórmula acompaña la voluntad del Gobierno Nacional de alcanzar un horizonte donde el crecimiento del salario acompañe el sueño de la Casa Propia", indica la cartera que conduce Santiago Maggiotti en la sección de "preguntas frecuentes" de un documento sobre este coeficiente.



Además, la fórmula Casa Propia incorpora el Coeficiente de Variación Salarial con un aforo igual al 0,9. Es decir que en lugar de reflejar el promedio de la variación salarial en su totalidad, solo lo hará en un 90%.



Al tener en cuenta el promedio de los últimos doce meses en lo que respecta a la variación salarial (CVS) -y no la variación de un único mes- promueve una mayor estabilidad en la actualización de las cuotas, ya que contribuye a moderar el impacto de eventuales hitos en la evolución de los salarios que respondan a períodos puntuales. (APFDigital)