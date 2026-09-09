Arranca el debate en el Senado de dos de los proyectos que más le interesan en particular al presidente Javier Milei: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal.

El cronograma arranca a las 10.30 de este miércoles con un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión, que preside el presidente del bloque Pro Martín Göerling, y de Presupuesto y Hacienda (Agustín Monteverde), al que han sido invitados el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Y a las 17.30 será el turno de Inocencia Fiscal II, que será debatido en el marco de una reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Legislación General y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Presiden esas comisiones Agustín Monteverde, Nadia Márquez y Jorge Capitanich, respectivamente.

A esta reunión han sido convocados el contador Martín Caranta, especializado en Derecho Tributario, igual que el otro invitado, Juan Martín Jovanovich. Ambas reuniones se llevarán a cabo en el Salón Illia.

Los dos proyectos recibieron media sanción en Diputados el pasado miércoles 27 de agosto. La reforma a la Carta Orgánica del BCRA resultó con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. E Inocencia Fiscal II con 139 afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones.

Respecto a Inocencia Fiscal II, se establecieron límites para funcionarios y por pedido de los bloques aliados, a raíz del antecedente Manuel Adorni. Entre los principales cambios, con el fin de incentivar a los ahorristas, se eliminan los topes de ingresos y patrimonio que rigen para acceder al régimen y se flexibiliza el concepto de “discrepancia significativa”, sobre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Con relación a los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central, la iniciativa del Gobierno define como misión central del BCRA “la preservación del valor de la moneda nacional”. En ese sentido, elimina los objetivos múltiples definidos en la reforma de 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, bajo la presidencia de Cristina Kirchner.

A su vez, se establece la prohibición de que la entidad financie al Tesoro y se endurecen las condiciones para remover al presidente del BCRA y los integrantes directorio (exigiendo causales específicas), que, además de ser decretada por el Ejecutivo, deberá tener la aprobación de dos tercios de los presentes de ambas cámaras del Congreso.

También prevé la eliminación de las reservas de libre disponibilidad; fija cambios en la distribución de utilidades y un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad, publicó Parlamentario.