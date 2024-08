Cuando se habla de filmaciones o fotografías tomadas a presuntos ovnis en el cielo, siempre el manto de la sospecha se hace presente para ver si dicho material es verdadero o un montaje, sobre todo en las redes sociales donde el debate siempre es amplio, como lo ocurrido hace días en Brasil.

El asunto es que un presunto Objeto Volador No Identificado (OVNI) fue visto con total nitidez y a la luz del día en la ciudad brasileña de Curitiba, lugar donde locales y turistas aprovecharon para filmar y fotografiar al insólito objeto grisáceo que estuvo suspendido en el aire por un largo rato.

Tras el video aparecieron quienes apoyaron la versión de que lo que muestra un video es auténtico Objeto Volador no Identificado, o bien un aparato no humano. Pero no tardaron casi nada en aparecer aquellos otros que salieron rápido a desmentir, dando un sinfín de explicaciones, algunas hasta bien fundamentadas, como la posibilidad de que fuera un globo solar que se mantiene en el aire gracias a la energía que irradia nuestra estrella.

Algo que derrumba la versión crédula de lo que, una vez más, es una filmación de una supuesta nave extraterrestre cuyo episodio ocurrió hace días atrás en Brasil, cuando alguien logró filmar con absoluta nitidez el avistamiento de un aparato en apariencia no humano, que hacía raras evoluciones, al menos a simple vista, no posibles para una máquina voladora hecha en la Tierra.

Ovni: ¿La mejor grabación de la historia?

Algunos sostienen que es una de las mejores grabaciones de todos los tiempos, y a menos que tengan razón quienes no piensan así e indican que podría tratarse de un tipo de globos gigantes, hechos aquí y que suele ser usado para estudios del Sol.

Algo es seguro y que los expertos brasileños confirmaron la autenticidad del video, que ya fue calificado como el más claro en la historia de la casuística OVNIs. Las autoridades locales declararon que no pueden explicar la naturaleza del fenómeno. Aunque se supone que podría ser un globo meteorológico, aún no hay una respuesta exacta, ya que ningún organismo estatal o privado ha citado haber puesto en el aire eso.

Lo cierto es que este avistamiento generó gran expectativa y reavivó el debate sobre la posible existencia de vida extraterrestre, que nos visita desde hace mucho.