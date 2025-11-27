TIENE 27 AÑOS
Inseguridad en el barrio 348: un joven amenazó con un arma blanca a la policía e intentó fugarse
Se trataría del hombre que robó una caja registradora de un comercio de la zona. Fue interceptado por la policía y quedó detenido.
En horas de la noche de ayer, alrededor de las 23:00, personal de la Sección Motorizada que realizaba tareas de prevención en el Barrio 348 divisó a un individuo sobre el cual pesaba una orden de requisa vigente, dispuesta por la Justicia.
Al intentar identificarlo, el sujeto comenzó a proferir amenazas exhibiendo un arma blanca, emprendiendo la huida hacia un descampado ubicado en inmediaciones de Boulevard Martínez y 3 de Caballería. Allí fue finalmente interceptado, oponiendo una fuerte resistencia al accionar policial.
La orden judicial respondía a una investigación por el hurto de una caja registradora ocurrido el pasado martes en un comercio situado en calles Angelelli y Nágera, hecho en el que también habría participado un cómplice ya identificado.
El detenido de 27 años de edad, fue trasladado a sede policial, donde permanece alojado a disposición de las autoridades judiciales.