En menos de 24 horas se registraron en la ciudad tres intervenciones policiales vinculadas a hechos delictivos, que incluyeron tentativas de hurto, robos y la aprehensión de personas involucradas.

El primero de los episodios ocurrió durante la noche del miércoles 11 de marzo, alrededor de las 22.45 horas, cuando personal del Comando Radioeléctrico intervino ante una tentativa de hurto en flagrancia en la intersección de calles Urquiza y Leandro Alem.

El procedimiento se inició cuando un vecino que se encontraba en inmediaciones de las calles San Martín y San Lorenzo alertó a efectivos motorizados sobre la presencia de un individuo que estaría intentando forzar una motocicleta estacionada en la mencionada esquina, aportando además características de su vestimenta.

A partir del aviso, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda en la zona que permitió localizar al sospechoso cerca de las calles Concordia y Tiscornia. Tras su identificación, los efectivos confirmaron que se trataba de la misma persona observada momentos antes manipulando el rodado, por lo que se procedió a su aprehensión y traslado, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Horas más tarde, durante la madrugada, personal policial de Comisaría Novena intervino en un hecho de hurto registrado en Barrio Obrero. El procedimiento se originó cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas demoraron a un joven de 24 años que se encontraba ofreciendo a vecinos un par de zapatillas deportivas.

Ante la situación, los uniformados procedieron a su identificación y retención preventiva. Minutos después se presentó en el lugar una joven residente del barrio, quien reconoció el calzado como de su propiedad y manifestó que había sido sustraído de su domicilio.

Según indicó la denunciante, el aprehendido sería un familiar suyo y no sería la primera vez que le sustrae pertenencias con la finalidad de venderlas, señalando que en otras oportunidades también detectó la faltante de distintos elementos. Además, se informó que el individuo habría recuperado recientemente su libertad tras cumplir una condena previa, circunstancia que fue comunicada a la Justicia.

Ante lo sucedido, la Policía procedió al secuestro de las zapatillas y a la aprehensión del sospechoso, quedando a disposición de la autoridad judicial mientras continúan las actuaciones.

El tercer hecho también ocurrió durante la madrugada y quedó registrado por cámaras de seguridad en una vivienda ubicada sobre calle Rivadavia, en cercanías de la parte posterior del Instituto Agrotécnico, en el barrio Alarcón.

Según la denuncia radicada por la propietaria, un individuo que caminaba por la zona se detuvo frente al domicilio al advertir la presencia de una bicicleta en el patio. En las imágenes de las cámaras de seguridad quedó grabado cómo el sospechoso aguardó el momento oportuno, trepó la reja del frente e ingresó al inmueble.

Momentos después, el mismo sujeto se retiró del lugar por el mismo sitio por el que había ingresado, pero llevando consigo una bicicleta marca Venzo, rodado 29, de color blanca y roja.

La damnificada señaló que el rodado era utilizado diariamente como su único medio de transporte. Las imágenes de seguridad fueron aportadas a la investigación para intentar identificar al autor del hecho.