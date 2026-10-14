Una joven de 26 años fue detenida tras protagonizar un violento ataque contra su expareja en una vivienda ubicada en la calle Suipacha de Concepción del Uruguay. El insólito episodio se desencadenó a raíz de una discusión doméstica que escaló rápidamente hasta las agresiones físicas.

El hecho se registró alrededor de las 11:00 horas de este martes, cuando la acusada se presentó en el domicilio del hombre, de 64 años, luego de haberle enviado un mensaje previo para coordinar un encuentro y compartir unos mates. Sin embargo, al llegar al lugar, la mujer enfureció porque el dueño de casa no había comprado nada para comer durante el encuentro según informaron desde las Departamental de Policía.

Lo que comenzó como un reproche verbal derivó en una feroz agresión física. En medio de insultos, la atacante le propinó golpes de puño, lo arrojó al suelo y comenzó a patearlo mientras el hombre intentaba cubrirse.

Al arribar al lugar tras un llamado de alerta, el personal policial debió intervenir de inmediato para reducir a la agresora, quien también amenazaba con dañar los vehículos del taller de la víctima. Posteriormente, el damnificado fue examinado por el médico policial en turno, quien constató que el hombre sufrió lesiones leves en el ojo izquierdo, en las manos y en las piernas.

Tras la correspondiente denuncia e identificación formal, la Fiscalía Auxiliar en turno dispuso la inmediata detención de la joven y su traslado a la Comisaría de la Minoridad y la Familia, donde permanece alojada a disposición de la Justicia.

Fuente: AHORA