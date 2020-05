Insólito: Hicieron simulacro de Covid 19 pero "se olvidaron" de avisar al hospital

Lo llamativo de la situación es que no se informó a la sociedad ni tampoco al hospital local acerca de lo que se estaba haciendo, por lo que en todo momento se creyó que se estaba ante un verdadero paciente que podría presentar la enfermedad.

El hecho tomó trascendencia cuando, por casualidad, un periodista de una radio FM local, siguió la ambulancia que se trasladaba desde la empresa y trasmitió en vivo, a través de la red social Facebook, lo que acontecía en el exterior de la firma y todo el movimiento que se había generado.

En las imágenes se puede observar a un empleado de Emergencias Municipal, diciendo que se "trataba de un posible caso Covid 19, por los síntomas del paciente", lo que hacía imaginar el "alto conocimiento epidemiológico del chofer para esa declaración".

La historia no culminó ahí: el supuesto paciente con síntomas Covid 19 fue trasladado al hospital San Blas de Nogoyá por una ambulancia del servicio de Salud municipal, activando el protocolo de ingreso ante estas situaciones y movilizando al personal especializado que viajó de una localidad vecina. Al ver tanto movimiento y previo a la realización de un hisopado, el supuesto paciente, declaró que era solo un simulacro y que "nada de lo que acababa de declarar era verdad".

Tal declaración al personal de salud, que incluso estaba vestido para la ocasión, generó el repudio de la médica de guardia y el grupo de enfermeras, quienes esperaban al neumólogo Francisco Rodríguez, que llegaba de afuera de la ciudad, para hisopar y avisar a Epidemiologia de la provincia.

Al llegar el médico al hospital, se encontró con tal situación y avisó inmediatamente al director del nosocomio, Javier Ascua, quién se sorprendió por tal situación y se generó el repudio ante lo ocurrido. Intentaron comunicarse con el supuesto paciente, pero no atendió el llamado.

Tal hecho fue criticado por la autoridad máxima en salud del departamento, que es el actual director del Hospital, el cual nunca fue notificado del accionar que realizaban. Javier Ascua mencionó que la ministra de salud, Sonia Velázquez ya está al tanto de dicha situación.

"Nunca supimos del simulacro"

El director del nosocomio de Nogoyá, Javier Ascúa relató: "Me llamó por teléfono un periodista hoy a la siesta preguntándome si estaba al tanto de un protocolo de Covid 19 en el nosocomio, de un personal de una empresa muy importante de la localidad. Le dije que no estaba al tanto, que era raro porque siempre estoy monitoreando todo lo referente a esta pandemia. Me resultó sumamente llamativo, las supervisoras no me habían informado nada. Me comuniqué con una de la supervisoras de guardia y con el neumonólogo Rodríguez. Se me puso al tanto que habían llevado a un 'paciente', que había referido que tenía síntomas, fiebre, dolor de garganta, pérdida de olfato y algunos detalles más. Lo habían monitoreado, había sido llevado pro Emergencias municipal. Emergencias se comunicó con nosotros para que activemos el protocolo y lo recibamos en un área de aislamiento que está fuera del hospital que es un consultorio externo y que está equipado para hacer todos los estudios necesarios. Todo el personal de la guardia se vistió con todo el equipo de protección específico para un paciente de casos sospechoso".

"Casi de manera simultánea, estaba siendo atendido en la guardia un paciente politraumatizado y la médica y parte del personal de enfermería fueron a atender a este paciente en el consultorio externo. Mientras tanto, llamaron al neumonólogo para que termine de activar el protocolo, él no vive en Nogoyá, está de guardia pasiva, tuvo que viajar; mientras tanto le iban pasando el parte epidemiológico. Cuando llegó a la ciudad para evaluarlo, ya estaba por referir sobre la situación a Epidemiología para avisar de esta situación y se encontró que el paciente ya no estaba, se había ido manifestando que todo esto era un simulacro".

Ascúa dijo que "todo el personal y la dirección" se sintió "agraviado". En el mismo sentido afirmó: "El hospital es la máxima autoridad a nivel departamental, es el máximo referente en el manejo de estos pacientes. Nunca supimos de esto. Desde hace varios días intentamos llevar tranquilidad a la gente y con esto se logró todo lo contrario, hubo histeria y pánico en la comunidad. Muchos creyeron que efectivamente había un caso sospechoso".

Pese a todo lo ocurrido y al "olvido" de comunicar sobre el simulacro de traslado, el hospital de Nogoyá respondió de manera eficiente al realizar el protocolo de actuación. (El Once)