Insólito: hizo un asado en el baúl del auto para "ganar tiempo" y casi explota

Por ahora no queda claro si el dueño del auto había comenzado el fuego en el baúl para ganar tiempo, o si quiso llevarse las brasas que sobraron después de comer el asado. De milagro no fue una tragedia ya que el auto tenía un tubo de GNC.

la falda 3.jpg

Según informaron los bomberos, el fuego generó quemaduras en el tapizado, la rueda de auxilio y el plástico de la parte trasera del Volkswagen Gol Trend, y lograron apagaron antes de que estallara.

“Por suerte no explotó. La bolsa de carbón estaba ardiendo", explicó Gabriel Molina, el jefe del cuartel, en diálogo con a eldoce.tv. “Por suerte no abrieron el baúl y todo quedó contenido adentro. Eso ayudó a que no se prenda aún más y lo puedan extinguir”, agregó.

la falda 2.jpg

El dueño del vehículo, que quedó quemado en un 30%, es un hombre salteño que estaba de vacaciones en La Falda. (Fuente: Telefé)